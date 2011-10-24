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В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом, погиб один человек

24 октября 2011, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом, погиб один человек

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом "ПАЗ". В результате аварии один человек погиб, пятеро получили ранения. ДТП произошло в городе Дзержинск.

По данным ГИБДД, авария произошла в воскресенье на 13-м километре Автозаводского шоссе, передает РИА Новости. Водитель "ВАЗ-21065" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ-3205". Автобус следовал по маршруту №307. Погиб пассажир "ВАЗа" - мужчина 1974 года рождения. Травмы получили водитель легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса.

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В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

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В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков

В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков

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Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым

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Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7

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Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

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Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

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Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы

Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы

Пожар вспыхнул на кровле одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Соответствующую информацию предоставили вечером в понедельник в экстренных службах столицы.

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Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы

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Вот чего-чего, а настоящего класса и шика совсем немного у представителей российского селебрити. И даже дорогие брендовые шмотки не способны, как говорится, «вывести деревню из девушки»

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Поклонники известной российской артистки Любови Успенской, которой в феврале текущего года исполнилось 65 лет, активно обсуждают ее новый снимок. Многие пришли в восторг от тонкой талии певицы.

//Авторы АН

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