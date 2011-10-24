В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом, погиб один человек

В Нижегородской области легковушка столкнулась с автобусом "ПАЗ". В результате аварии один человек погиб, пятеро получили ранения. ДТП произошло в городе Дзержинск.



По данным ГИБДД, авария произошла в воскресенье на 13-м километре Автозаводского шоссе, передает РИА Новости. Водитель "ВАЗ-21065" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ-3205". Автобус следовал по маршруту №307. Погиб пассажир "ВАЗа" - мужчина 1974 года рождения. Травмы получили водитель легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса.