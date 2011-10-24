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В Сибири ликвидированы все лесные пожары
24 октября 2011, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Сибири за прошедшие сутки лесоохранные службы ликвидировали пять лесных пожаров. На утро новых очагов не зарегистрировано. Об этом сообщают региональные ГУ МЧС и лесные ведомства.
В воскресенье в Бурятии удалось потушить лесной пожар на площади 230 гектаров, передает Утро.ру. По данным Сибирского центра МЧС России, еще один пожар на площади 1 га ликвидирован в республике Хакасия. Кроме того, потушены последние три очага на площади 195 га в Забайкалье.
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