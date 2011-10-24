В Сибири ликвидированы все лесные пожары

В Сибири за прошедшие сутки лесоохранные службы ликвидировали пять лесных пожаров. На утро новых очагов не зарегистрировано. Об этом сообщают региональные ГУ МЧС и лесные ведомства.



В воскресенье в Бурятии удалось потушить лесной пожар на площади 230 гектаров, передает Утро.ру. По данным Сибирского центра МЧС России, еще один пожар на площади 1 га ликвидирован в республике Хакасия. Кроме того, потушены последние три очага на площади 195 га в Забайкалье.