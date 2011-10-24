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Иномарка столкнулась с прицепом грузовика на Украине, восемь погибших
24 октября 2011, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Полтавской области Украины произошло крупное ДТП. Легковой автомобиль Skoda Octavia столкнулся с прицепом грузового КамАЗа. Погибли восемь человек. Авария произошла в городе Глобино.
По данным МЧС Украины, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с прицепом грузовика, который стоял на обочине. В результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в легковом автомобиле.
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