Иномарка столкнулась с прицепом грузовика на Украине, восемь погибших

В Полтавской области Украины произошло крупное ДТП. Легковой автомобиль Skoda Octavia столкнулся с прицепом грузового КамАЗа. Погибли восемь человек. Авария произошла в городе Глобино.



По данным МЧС Украины, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с прицепом грузовика, который стоял на обочине. В результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в легковом автомобиле.