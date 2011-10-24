В Якутии пьяный водитель сбил двух восьмиклассниц

В Якутии пьяный водитель на автомобиле Toyota сбил двух учениц восьмого класса, стоявших на обочине. Инцидент произошел в Намском районе вечером в субботу.



По данным ГИБДД МВД Якутии, 36-летний водитель Toyota при обгоне другой иномарки вылетел на обочину дороги и сбил двух школьниц. В результате аварии ученицы восьмого класса получили травмы головы и живота, передает РИА Новости.