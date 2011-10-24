На трассе М-5 столкнулись 4 автомобиля, погиб один человек

На трассе М5-Урал столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, еще трое получили травмы. Авария произошла в районе 1805 километра трассы М5-Урал в воскресенье вечером.



Виновник ДТП - водитель автомобиля "ВАЗ-2110" из Кургана. В результате аварии были повреждены два большегруза и легковой автомобиль "ВАЗ-21093". Движение в районе аварии было восстановлено в 21.10 местного времени, передает РИА Новости.