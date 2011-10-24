В Приморье нашли машину с четырьмя погибшими

В Приморье в Кавалеровском районе обнаружена разбитая машина и четыре мертвых пассажира. В салоне находились две женщины, мужчина и восьмимесячный мальчик. Их смерть наступила пять-шесть дней назад.



По данным ГИБДД Приморья, автомобилем "Mitsubishi Eterna" управлял 21-летний мужчина, ему же принадлежал автомобиль. 1 августа водитель был лишен удостоверения за управление транспортом в состоянии опьянения. В течение двух лет он не имел права садиться за руль, передает Интерфакс.