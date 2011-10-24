В Казахстане столкнулись две иномарки, погибли два человека

В Казахстане столкнулись две иномарки Audi и Mercedes. Авария произошла в Южно-Казахстанской области. В результате ДТП погибли два человека, еще девять, в том числе двое детей, травмированы.



Авария произошла на 31 километре трассы Чимкент-Шаян. Произошло столкновение двух автомаши: Audi и Mercedes. В результате инцидента два пассажира Mercedes скончались на месте, передает РИА Новости. С места происшествия были госпитализированы водитель Audi и восемь пассажиров обеих машин.