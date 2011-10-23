МЧС: радиактивный груз, доставленный из Москвы в Казань, не опасен для людей

Радиоактивный груз, перевозившийся из Москвы в Казань в самолете А-320, не опасен для людей, хотя при разгрузке в воскресенье обнаружилось превышение радиоактивного фона, заявили в ГУ МЧС по республике Татарстан.

"В воскресенье в 18:45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Татарстану от дежурного Казанского аэропорта поступило сообщение о том, что в грузовом отсеке самолета "А-320", прибывшего из московского аэропорта "Домодедово", при разгрузке предварительные замеры радиации показали, что оказался незначительно превышен радиоактивный фон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального МЧС.

Как выяснилось, в грузовом отсеке перевозились три герметичных металлических емкости с изотопом "Технеций-99" для проведения рентген-снимков. Получатели опасного груза – 2 клиники в Казани и одна в Альметьевске.

В результате увеличилось время доставки опасного груза получателям. Ёмкости с опасным грузом не повреждены. Превышения норм радиации в самолете нет.

Опасности для населения и окружающей среды нет.