Несколько стран, в том числе, не други, окажут помощь Турции в связи с бедствием

Несколько стран, в том числе Греция, Армения и Израиль, с которыми у Анкары сложились очень непростые отношения, в воскресенье предложили Турции помощь в связи разрушительным землетрясением в восточной части страны.

Оно произошло 23 октября днём, сила подземных толчков превысила 7 баллов. По последним данным, число жертв землетрясения в провинции Ван превысило 80 человек.