В Ватикане неизвестный потребовал у Папы Римского показать ему Иисуса

В Ватикане в воскресенье был задержан неизвестный, пытавшийся помешать Папе Римскому Бенедикту XVI завершить двухчасовую обедню на площади Святого Петра, на которую традиционно собрались тысячи католиков.

Сообщается, что молодой человек взобрался на макушку колоннады и выкрикнул "Эй Папа, где же Иисус?", после чего зажег зеленую книгу (по всей вероятности, Библию) и бросил ее в толпу.

Сотрудники безопасности Ватикана вынудили мужчину спуститься, а Папа продолжил выступление, как ни в чем не бывало, сообщает BBC.