В Москве во время домашних родов умер младенец, мать госпитализировала полиция

Один из близнецов умер при домашних родах в Москве квартире в Мерзляковском переулке. В отношении родителей могут возбудить уголовное дело. Накануне в полицию обратились врачи "скорой помощи".

Они заявили, что приехав по вызову, обнаружили тело новорожденного мальчика, а его мать отказывается от госпитализации, необходимой для сохранения здоровья женщины и новорожденной девочки.



Выяснилось, что 28-летняя москвичка и её 22-летний муж решили, что женщина будет рожать самостоятельно. Сначала мать родила девочку, а через час - мёртвого мальчика. Лишь когда женщина почувствовала себя совсем плохо, родственники вызвали "скорую".

Но пациентка категорически отказалась ехать в роддом.Лишь вмешательство полиции позволило врачам госпитализировать маму и ребенка.

Тело мальчика направлено на судмедисследование. По предварительным данным, причиной смерти стало неправильное оказание помощи при родах, которые принимал муж роженицы.