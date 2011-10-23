Шпионы в Германии задержаны. Работали ли они на Россию? (ВИДЕО)

Появившая накануне информация о задержании в Германии российских шпионов получила частичное подтверждение федеральной прокуратуры ФРГ. Сообщается об аресте семейной пары, предположительно работающей на иностранную разведку.

Задержали супругов в двух разных городах, причем женщину элитный отряд спецназ ГСГ-9 якобы застал в тот самый момент, когда она принимала зашифрованное радиосообщение.

Ни фотографий, ни биографий. Вот все, что известно: ее зовут Хайдрум, его — Андреас. Их принадлежность к российским спецслужбам в генеральной прокуратуре Германии пока что не подтверждают.

Маркус Кёллер, генеральная прокуратура ФРГ: "В настоящее время мы можем лишь подтвердить, что задержаны два человека на территории земель Гессен и Баден-Вюртемберг. Они подозреваются в работе на иностранные спецслужбы. Пока что речь идет о предварительном заключении".

(ВИДЕО)