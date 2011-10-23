Ростуризм: российские туристы от землетрясения в Турции не пострадали

Российских туристов в зоне землетрясения в Турции нет, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Ростуризма Олег Мосеев. В провинцию Ван на границе с Арменией, где ощущались подземные толчки, запрещён доступ туристов.

Сюда не приезжают экскурсии, и российские туроператоры не организуют туры в эту зону. Аэропорт столицы провинции - города Ван - по данным нашего корреспондента, полностью разрушен. В самом городе обрушился семиэтажный дом, под завалами находятся люди.

По данным местных властей, есть много погибших и пострадавших. И буквально пару минут назад агентства сообщили, что в больницы провинции Ван доставлены первые 50 раненых.