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Ростуризм: российские туристы от землетрясения в Турции не пострадали
23 октября 2011, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Российских туристов в зоне землетрясения в Турции нет, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Ростуризма Олег Мосеев. В провинцию Ван на границе с Арменией, где ощущались подземные толчки, запрещён доступ туристов.
Сюда не приезжают экскурсии, и российские туроператоры не организуют туры в эту зону. Аэропорт столицы провинции - города Ван - по данным нашего корреспондента, полностью разрушен. В самом городе обрушился семиэтажный дом, под завалами находятся люди.
По данным местных властей, есть много погибших и пострадавших. И буквально пару минут назад агентства сообщили, что в больницы провинции Ван доставлены первые 50 раненых.
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