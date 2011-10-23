На северо-западе Москвы водитель подрался с инспектором ДПС, оба в больнице

Драка между водителем и остановившим его инспектором ДПС произошла накануне на северо-западе Москвы. На свою голову 47-летний капитан ГИБДД остановил машину "Опель" 1-м Тушинском проезде за нарушение ПДД.

От управлявшего ею москвича чувствовался запах спиртного. Офицер предложил водителю пройти освидетельствование, однако тот отказался и с кулаками набросился на инспектора.

В результате оба мужчины доставлены в больницу, причем водитель - в наручниках. У обоих врачи выявили множественные ссадины.

В воскресенье решается вопрос о возбуждении уголовного дела.