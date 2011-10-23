Игровой клуб ликвидирован на востоке Москвы

В районе Северное Измайлово оперативники пресекли деятельность подпольного игрового клуба, сообщила в воскресенье официальный представитель УВД по Восточному округу столицы Татьяна Петрова.

Нелегальный игровой клуб был закрыт 9-ой Парковой улице, оперативниками "были изъяты 42 компьютера, подключенные к специальным сайтам, на которых были установлены программы, аналогичные использующимся в игровых автоматах".