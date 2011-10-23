Тела 4-х погибших рыбаков-любителей обнаружены в море недалеко от Калининграда

Тела четырёх погибших рыбаков-любителей и моторная лодка обнаружены в воскресенье днём в Балтийском море, в 10 км от Калининградского побережья, в ходе проведения масштабной поисково-спасательной операции.

Сообщение о пропавших в море 4 местных жителях, отправившихся на рыбалку на лодке с мотором, поступило в Центр из МЧС поздним вечером, в субботу. Было известно, что мужчины вышли в море из поселка Филино в 10 часов утра, попытки родственников связаться с ними по мобильной связи оказались безрезультатны. С рассветом воскресенья началась операция по поиску пропавших рыбаков, сообщил начальник морского спасательно-координационного центра администрации морского порта Калининград Виталий Цыхоцкий.

В ней были задействованы два вертолета - Балтийского флота и регионального управления МЧС России, пограничный сторожевой корабль, два быстроходных катера МЧС - Б-820 и "Генерал Улыбин", а также судно таможенного управления "Дмитрий Шишков".

"Вертолетчики Балтфлота первыми обнаружили в 10 км к северу от порта Пионерский дрейфующую в море лодку и тела двух человек в ней. Вскоре тела других двух погибших рыбаков, облаченных в спасательные жилеты, подняли из воды моряки пограничного корабля и спасатели судна "Дмитрий Шишков", - отметил Цыхоцкий.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства и причины гибели в море людей.