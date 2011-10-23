Из-за наводнения начало занятий во всех школах Бангкока перенесено на 15 ноября

Начало занятий во всех школах Бангкока перенесено на 15 ноября в связи с наводнениями. Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном коммюнике губернатора города Сухумбхата Парибата.

Изначально занятия должны были начаться 1 ноября из-за первого пика наводнений в столице. Однако нынешняя критическая ситуация в столице вынудила градоначальника перенести первый учебный день еще на две недели. По словам Парибата, с начала года школы будут работать и в выходные дни, чтобы наверстать учебную программу.

До 15 ноября помещения школ будут использоваться в качестве временных убежищ для тех жителей Бангкока, чьи дома окажутся затопленными в результате наводнения. В настоящий момент подтопления начались в 7 районах Бангкока на севере и востоке города.Уровень воды там поднялся на 30-50 см. Затопленными оказались несколько шоссе. Под угрозой затопления оказалась больница на востоке города. В настоящий момент там находится губернатор с группой инженеров для оценки ситуации.

Сейчас в Бангкоке солнечно и туманно. Дождя нет, воздух прогрелся до 33 градусов. Туманы вызваны испарениями от массива воды, подступившего к городу с севера. На улицах города безлюдно.Вдоль улиц, у входов в рестораны, торговые центры и больницы выложены мешки с песком. Жители города либо стараются покинуть его, если у них есть, где разместиться за пределами города на юго-запад и юго-восток в безопасных районах, либо остаются дома, чтобы защитить свое имущество от наводнений и мародеров.