Под Костромой 16 малолетних преступников сбежали из спецучреждения

В Костромской области шестнадцать малолетних преступников сбежали из спецучреждения закрытого типа в поселке Бычиха . Массовый побег несовершеннолетних преступников и правонарушителей из профессионального училища закрытого типа произошел в четверг, но ранее об этом не сообщалось.

По факту пропажи воспитанников СК начал проверку. Старший помощник руководителя регионального СУСК России Ольга Вакурова сообщила, что в региональное следственное управление СКР поступили заявления от администрации заведения об исчезновении 16 воспитанников. По данным следствия, в профессиональное училище закрытого типа в поселке Бычиха, как правило, попадают «трудные» подростки из Центра временной изоляции несовершеннолетних.

Накануне ЧП прокуратура при проверке данного учреждения выявила многочисленные нарушения законодательства. Надзорное ведомство установило, что «администрацией учреждения не принимаются должные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних, допускаются факты попустительства, создания условий для совершения воспитанниками антиобщественных действий, правонарушений и преступлений, а также совершения ими самовольных уходов».

Прокурорская проверка также выявила нарушения закона при выплате стипендий, пособий на учебную литературу, а также пособий по выпуску из училища для воспитанников, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает РИА Новости.

По факту исчезновения подростков Костромское межрайонное следственное отделение регионального СУСКР начало проверку.