Перевернувшийся в ДТП на МКАД грузовик будут поднимать автокраном

В Москве грузовую фуру, перевернувшуюся в результате ДТП на внешней стороне на 39-м км МКАД, будут поднимать автокраном. На место происшествия он уже прибыл. Автокран должен поднять грузовик и поставить его на колеса.

Из-за крупной аварии, в которой участвовали сразу восемь автомобилей, на юго-западе Московской кольцевой автодороги практически парализовано движение машин по этой магистрали. "АН" сообщали, что грузовик врезался в три внедорожника. Один из них перелетел через отбойник на внутреннюю сторону МКАД и задел еще четыре машины.

Пострадали два человека, в том числе травмы получил водитель фуры.