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Cудьба двух рабочих после взрыва на птицефабрике в Брянске остается неизвестной

23 октября 2011, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Cудьба двух рабочих после взрыва на птицефабрике в Брянске остается неизвестной

Судьба двух рабочих после взрыва на птицефабрике "Снежка" в Брянском районе Брянской области остается неизвестной. Одной из основных версий взрыва является нарушение технологического процесса. По данным регионального управления МВД, взрыв произошел на территории птицефабрики ОАО "Снежка" в 08.30 мск.

В здании кормового цеха взорвалась пылевоздушная смесь, возгорания не произошло. В результате инцидента обрушились перекрытия трехэтажного кирпичного здания. После взрыва на птицефабрике без вести пропали двое рабочих. Три человека пострадали. Оценив их состояние, врачи приняли решение о госпитализации. У рабочих зафиксированы травмы различной степени тяжести. В региональном управлении МЧС России уточнили, что у одного из троих госпитализированных черепно-мозговая травма.

В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках пропавших людей. Регулярно объявляются минуты тишины, чтобы можно было расслышать крики о помощи. Сохраняется вероятность того, что они могут быть еще живы. По данным спасателей, на момент взрыва в цехе находилось пять человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 19 человек личного состава и шесть единиц техники.
В район происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Брянской области в составе трех человек.

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