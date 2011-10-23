В Москве в районе 39-го км МКАД столкнулись восемь автомобилей

В Москве сегодня на внешней стороне 39-го километра МКАД столкнулись восемь автомобилей. В 11.40 мск грузовая фура столкнулась с тремя внедорожниками. Один из внедорожников перелетел через отбойник на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги, где врезался еще в четыре машины.

Представитель столичной ГИБДД сообщил, что по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Движение по четырем полосам внешней стороны МКАД в районе аварии было перекрыто. По внутренней стороне кольцевой дороги движение закрыто по трем полосам, передает РИА Новости.



Представитель ГИБДД отметил, что на месте происшествия работают инспекторы ДПС, они принимают меры для восстановления движения.