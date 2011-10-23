В Астрахани на пункте приема черного металла сотрудники полиции обнаружили несколько десятков тонн боеприпасов с военного полигона "Ашулук".

Официальный представитель УМВД по Астраханской области Петр Русанов сообщил, что на пункте приема металлолома обнаружены как неразорвавшиеся, так и разорвавшиеся боеприпасы. Сотрудник пункта рассказал, что боеприпасы были доставлены с военного полигона из Харабалинского района, передает "Интерфакс-Юг".

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил что вес боеприпасов составляет не менее 30 тонн.