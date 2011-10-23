Тонны боеприпасов с полигона "Ашулук" обнаружены на пункте приема металлолома
23 октября 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Астрахани на пункте приема черного металла сотрудники полиции обнаружили несколько десятков тонн боеприпасов с военного полигона "Ашулук".
Официальный представитель УМВД по Астраханской области Петр Русанов сообщил, что на пункте приема металлолома обнаружены как неразорвавшиеся, так и разорвавшиеся боеприпасы. Сотрудник пункта рассказал, что боеприпасы были доставлены с военного полигона из Харабалинского района, передает "Интерфакс-Юг".
Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил что вес боеприпасов составляет не менее 30 тонн.