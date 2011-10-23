Ограбленный в Подмосковье дом не принадлежит журналисту Аркадию Мамонтову

Известный журналист Аркадий Мамонтов опроверг сообщения об ограблении его дома в Подмосковье. По словам тележурналиста, у него нет дома в деревне в Московской области.

Заместитель исполнительного продюсера программы «Вести» Мария Хованская позвонила Аркадию и тот ответил: «Ерунда какая-то, у меня нет никакого дома», передает РИА Новости.



Сегодня утром пришло сообщение, что неизвестные напали на дом Аркадия Мамонтова. Источник в правоохранительных органах рассказал, что около трёх часов ночи в дом, расположенный в деревне Хотьково Химкинского района, ворвались четыре человека в масках. Угрожая оружием, они связали жену Мамонтова и её подругу. Ограбив дом журналиста, преступники скрылись.

Официальный представитель главного управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев подтвердил факт нападения на коттедж, но не уточнил, кому он принадлежит.