Убийство в камере следственного изолятора

Ночью в одной из камер следственного изолятора в поселке Горелово под Санкт-Петербургом произошло убийство. Один из трех заключенных был обнаружен утром мертвым.

Как сообщила сегодня интернет-газета "Фонтанка ру", по предварительной информации, по подозрению в совершении данного убийства подоздеваются сокамерники убитого. Заключенный был убит ударами молотка по голове и ножкой от кровати. Предварительно известно, что подозреваемые свою вину признали.

Одна из версий произошедшего - вымогательство. Потерпевший якобы был причастен к сбору дани с других заключенных. При этом убитый мужчина уже был осужден, однако до сих пор находился в следственном изоляторе. Было ли в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое могло бы дать основания для содержания в СИЗО, неизвестно.

Официально ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти факт убийства подтверждает, однако от более подробных комментариев в управлении отказались, сославшись на то, что материалы по факту убийства уже переданы в следственное управление.