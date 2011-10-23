В Брянской области в Брянском районе в населенном пункте Путевка сегодня в 9:10 мск на птицефабрике "Снежка" прогремел взрыв. Представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что, по предварительным данным, пропали 2 человека.

В здании кормового цеха птицефабрики взорвалась пылевоздушная смесь. Возгорания не произошло. В результате инцидента обрушились перекрытия кирпичного здания.

В настоящее время на месте обрушения перекрытий проводятся спасательные работы. Под завалами могут быть люди.