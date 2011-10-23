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Аэробус А380 с 481-м пассажиром на борту совершил вынужденную посадку

23 октября 2011, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Аэробус А380 с 481-м пассажиром на борту совершил вынужденную посадку

Крупнейший в мире авиалайнер Airbus А380, выполнявший рейс из Бангкока в Дубай, произвёл вынужденную посадку в Индии.
На борту аэробуса А380 находился 481 пассажир. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сначала пилот запросил срочную посадку по техническим причинам в аэропорту Ченнаи (бывший Мадрас), но там была загружена взлётно-посадочная полоса. Самолету разрешили сесть в Хайдарабаде, передает РИА Новости.

Какие коенкретно причины привели к вынужденной посадке, пока не сообщается.

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