Аэробус А380 с 481-м пассажиром на борту совершил вынужденную посадку
23 октября 2011, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейший в мире авиалайнер Airbus А380, выполнявший рейс из Бангкока в Дубай, произвёл вынужденную посадку в Индии.
На борту аэробуса А380 находился 481 пассажир. По предварительной информации, пострадавших нет.
Сначала пилот запросил срочную посадку по техническим причинам в аэропорту Ченнаи (бывший Мадрас), но там была загружена взлётно-посадочная полоса. Самолету разрешили сесть в Хайдарабаде, передает РИА Новости.
Какие коенкретно причины привели к вынужденной посадке, пока не сообщается.