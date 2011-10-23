В Москве задержаны подозреваемые в убийстве 16-летнего подростка

В Москве в течение ночи субботы на воскресенье оперативники уголовного розыска задержали всех четверых молодых людей, подозреваемых в участии в драке на Новочеремушкинской улице, в которой убит 16-летний подросток.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что все задержанные четверо подростков - несовершеннолетние. В ходе расследования инцидента подтвердилась версия о том, что причиной драки была давняя вражда между двумя группами подростков.

По версии следствия, конфликтующие группы подростков регулярно устраивали небольшие драки. А последняя из них в субботу вечером закончилась поножовщиной.

По предварительным данным, убитый 16-летний местный житель являлся болельщиком московского "Спартака", но потасовка, приведшая к его гибели, никак не связана с конфликтом между болельщиками разных клубов.