В крупном ДТП на юге Казахстана погибли 5 человек, в том числе трое детей

На юге Казахстана в Кызылординской области на втором километре трассы Бесарык-Кандоз возле поселка Бесарык столкнулись грузовик КамАЗа и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте четырех лет и один восьмилетний ребенок.

Они скончались на месте аварии. При столкновении машин пострадали четыре человека, в том числе дети. Ранения получили два ребенка. По данным МЧС республики Казахстан, ранены двое детей в возрасте трех лет. С различными травмами пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу, передает РИА Новости.

ДТП возле поселка Бесарык произошло в субботу, 22 октября.