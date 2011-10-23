В Москве расследуют убийство 16-летнего подростка в массовой драке

В Москве следствием установлено, что погибший в драке на Новочеремушкинской улице, у дома №61 16-летний подросток умер от ножевого удара в область сердца.



Драка между двумя группами молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет произошла в субботу, 22 октября, вечером, передает телеканал "Россия-24". По сообщению представителя ГУ МВД по Москве, в полицию поступило сообщение об обнаружении на Новочеремушкинской улице, 61 троих пострадавших с ножевыми ранениями. К моменту прибытия сотрудников полиции один из раненых юношей скончался. Двое подростков с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Источник в правоохранительных органах Интерфакса сообщил, что противостоящие друг другу молодые люди, устроившие потасовку, проживают в соседних кварталах столицы. Как выяснилось, они регулярно устраивали мелкие драки.



По предварительным сведениям, убитый 16-летний местный житель был болельщиком московского "Спартака. Но потасовка, приведшая к его гибели, с конфликтом между фанатами разных клубов никоим образом не связана.



Не исключается, что поводом для драки могла стать девушка.



"АН" сообщали, что место происшествия выезжал начальник ГУ МВД по Москве Владимир Колокольцев.



Как сообщил представитель следствия, в драке участвовали подростки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.



