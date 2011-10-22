Дело возбуждено в связи с убийством подростка в массовой драке в Москве

В Москве по факту убийства подростка в массовой драке на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В столичном правлении СК РФ сообщили, что на месте происшествия на Новочеремушкинской улице работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства убийства молодого человека. Погибшему юноше было 16 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа, также к работе подключился лично начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев, передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что в субботу, 22 октября, вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении на Новочеремушкинской улице, около дома №61, троих пострадавших с ножевыми ранениями. К моменту прибытия сотрудников полиции один из раненых скончался. Двое других были госпитализированы в тяжелом состоянии.