Найдена причина того, что в уральском клубе 11 посетителей ошпарили кипятком

Ошибка оперативного персонала теплоснабжающей компании и ветхость теплотрассы стали причинами аварии в Екатеринбурге, из-за которой в ночь на воскресенье клуб "Голд" залило кипятком, сообщила пресс-служба ОАО "ТГК-9".

Авария произошла в ночь на воскресенье. По данным ГУМЧС по Свердловской области, на улице Ткачей прорвался трубопровод с горячей водой, и кипяток начал заливать ночной клуб. Спасатели и служба безопасности заведения эвакуировали из помещения 450 человек.

Пострадали 11 человек, пять посетителей заведения были госпитализированы: двое до сих пор находятся в реанимации, состояние еще троих медики оценивают как удовлетворительное. Один из пострадавших переведен на амбулаторное лечение.

"Комиссия специалистов свердловского филиала ОАО "ТГК-9" по расследованию технологического нарушения в работе тепловых сетей, в результате чего затопило клуб "GOLD", закончила свою работу. Причины порыва трубопровода: ошибка оперативного персонала и наличие стояночной коррозии поврежденного участка, находящегося в эксплуатации более 30 лет", - говорится в сообщении.

Руководство ОАО "ТГК-9" готово возместить ущерб и оказывать помощь всем пострадавшим.

Полиция по факту аварии возбудила уголовное дело.