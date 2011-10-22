В Ростове-на-Дону водитель маршрутки не справился с управлением
22 октября 2011, 21:36 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Темерник в субботу, 22 октября, водитель Hyundai - маршрутного такси №83, по предварительным данным, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП четверо пассажиров маршрутки получили травмы.
Представитель управления МЧС по Ростовской области Марина Чернявская сообщила, что прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшим экстренную медпомощь. Характер и тяжесть травм, а также необходимость госпитализации уточняется. Обстоятельства ДТП уточняются.