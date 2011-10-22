В Ростове-на-Дону водитель маршрутки не справился с управлением

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Темерник в субботу, 22 октября, водитель Hyundai - маршрутного такси №83, по предварительным данным, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП четверо пассажиров маршрутки получили травмы.

Представитель управления МЧС по Ростовской области Марина Чернявская сообщила, что прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшим экстренную медпомощь. Характер и тяжесть травм, а также необходимость госпитализации уточняется. Обстоятельства ДТП уточняются.