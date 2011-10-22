Немецкого туриста во Французской Полинезии съел проводник

Немецкий турист Штефан Рамин стал жертвой жестокой расправы гида-аборигена на острове Нуку-Хива во Французской Полинезии, признал накануне французский прокурор Жозе Торель после проведения ДНК-теста.

Теперь стало окончательно известно, что кости и зубы, найденные в костре на острове, принадлежат именно ему.

"Я не хочу ничего слышать о каннибализме. Это бред", - заявил прокурор Торель Les nouvelles de Tahiti. По его словам, не было никаких признаков, которые подтверждали бы такие предположения. Пока известно только, что его тело расчленили и сожгли.

Тем временем, полиция французской Полинезии задержала члена местного клуба гребцов на каноэ, которого всё-таки подозревают в каннибализме, сообщает The Sun.

Немецкий турист Штефан Рамин приехал в Полинезию поохотиться на коз и отправился на промысел как раз вместе с Генри Гаити – тем самым молодым человеком, которого и обвиняют в расправе. После чего немец и пропал. Позднее его останки в виде зубов и костей были найдены среди пепла костра на острове Нуку Хива.

Молодого аборигена могла выдать его татуировка на теле, относящаяся к печально известному в тех краях племени, члены которого, по слухам, питаются человеческим мясом. Соотечественник погибшего туриста Йорг Кляйн, написавший книгу об искусстве тату во французской Полинезии, сказал, что знак на теле Гаити говорит о том, что молодой человек является воином племени Каиои, предположительно, которое не гнушается использовать в еде мясо людей.

Также полиция сообщила, что Гаити может быть виновен в нападении на подругу Рамина.