В Австралии у острова Роттнест белая акула убила 32-летнего мужчину

В Индийском океане, у острова Роттнест, в 18 км от западного побережья Австралии, акула напала на человека. В результате чего тот скончался. Размер хищницы, по предварительным данным, составлял около трех метров.

По данным правоохранительных органов, пострадавший, которому предположительно было 32 года, умер от "несовместимых с жизнью" ран, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По свидетельствам очевидцев, мужчина стал жертвой белой акулы.