Задержан подозреваемый, насмерть сбивший ребенка на Варшавке в Москве
22 октября 2011, 18:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве задержан водитель внедорожника, подозреваемый в наезде на ребенка на Варшавское шоссе у дома № 79.
Владелец джипа Mitsubishi пришел в ОВД по району Нагорный и заявил об угоне своего автомобиля.
Но у оперативников есть все основания подозревать, что внедорожник у него угнан не бы, и именно он совершил наезд на ребенка и скрылся, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД. Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе проверки территории нашли указанный автомобиль Mitsubishi, на капоте которого есть следы, характерные для наезда на человека.
В настоящее время с владельцем джипа проводятся оперативно-следственные мероприятия.
"АН" сообщали, что в субботу днем джип Mitsubishi насмерть сбил ребенка. От полученных травм мальчик умер в автомобиле скорой помощи. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. В Москве для его задержания был введен план-перехват.