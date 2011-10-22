Задержан подозреваемый, насмерть сбивший ребенка на Варшавке в Москве

В Москве задержан водитель внедорожника, подозреваемый в наезде на ребенка на Варшавское шоссе у дома № 79.

Владелец джипа Mitsubishi пришел в ОВД по району Нагорный и заявил об угоне своего автомобиля.

Но у оперативников есть все основания подозревать, что внедорожник у него угнан не бы, и именно он совершил наезд на ребенка и скрылся, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД. Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе проверки территории нашли указанный автомобиль Mitsubishi, на капоте которого есть следы, характерные для наезда на человека.



В настоящее время с владельцем джипа проводятся оперативно-следственные мероприятия.

"АН" сообщали, что в субботу днем джип Mitsubishi насмерть сбил ребенка. От полученных травм мальчик умер в автомобиле скорой помощи. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. В Москве для его задержания был введен план-перехват.