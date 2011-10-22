В Москве внедорожник насмерть сбил ребенка на Варшавском шоссе
22 октября 2011, 17:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве внедорожник Mitsubishi Outlander насмерть сбил ребёнка на Варшавском шоссе, в райне дома 89. После аварии джип скрылся с места происшествия.
Дежурный офицер ГУ МВД по Москве Анатолий Ластовецкий сообщил, что, по предварительной информации, на проезжей части автомобиль Mitsubishi Outlander сбила ребенка, который скончался от полученных ран в машине скорой помощи, передает РСН.
Полицейские разыскивают автомобиль, сбивший ребенка. В Москве объявлен план «Перехват».