В Москве внедорожник насмерть сбил ребенка на Варшавском шоссе

В Москве внедорожник Mitsubishi Outlander насмерть сбил ребёнка на Варшавском шоссе, в райне дома 89. После аварии джип скрылся с места происшествия.

Дежурный офицер ГУ МВД по Москве Анатолий Ластовецкий сообщил, что, по предварительной информации, на проезжей части автомобиль Mitsubishi Outlander сбила ребенка, который скончался от полученных ран в машине скорой помощи, передает РСН.

Полицейские разыскивают автомобиль, сбивший ребенка. В Москве объявлен план «Перехват».