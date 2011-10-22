В Бангкоке эвакуируют жителей 13 районов города из-за наводнения

Власти таиландской столицы в субботу дали указание жителям 13 районов города готовиться к экстренной эвакуации в связи с мощным наводнением, которое началось в центральной части Бангкока.

Сильнейшее за последние 50 лет наводнение в Таиланде продлится еще по меньшей мере 4-6 недель.

Протекающая в центре Бангкока река Чао Прая 22 октября во второй половине дня вышла из берегов, часть ее набережной разрушена и прорвана. Районы вблизи от Чао Прая густо заселены. В непосредственной близости от ее берегов расположен дворец короля Таиланда и ряд культурно-исторических памятников.

Наводнение в Таиланде унесло жизни уже 356 человек. Остановлены ряд предприятий, в частности полностью эвакуирована крупная промышленная зона Наванакорн, расположенная к северу от Бангкока.

Ущерб от стихии превысил 3,3 млрд долларов.