Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 10 километров

На Камчатке вулкан Шивелуч в субботу вновь выбросил пепел на высоту 10,6 км над уровнем моря. Пепел и газы, выброшенные в атмосферу, могут быть опасны для двигателей авиационной техники. Населённые пункты не пострадают.



Учёные делают вывод о высоте выброса вулканической пыли на основе данных о сейсмической активности на Шивелуче. На нем зарегистрировано несколько локальных землетрясений. Визуально выбросы пепла не наблюдались. Его выпадение в близлежащих населенных пунктах также не фиксировалось.



Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатского полуострова. Абсолютная высота - 3283 м. Высшая точка активной части, именуемой Молодой Шивелуч, - 2500 м над уровнем моря, диаметр кратера - 1,5 км.