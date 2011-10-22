В Москве полиция расследует драку в метро: выходцы с Кавказа избили студента

В Москве полиция расследует драку в метро с участием выходцев Кавказа, избивших накануне на станции метро Кутузовская 19-летнего студента, заступившегося за девушку. В настоящее время изучаются записи камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"АН" сообщали, что студент увидел, как несколько выходцев с Кавказа пристают к девушке. Молодой человек решил заступиться за нее. Возник конфликт, студента начали избивать. Против него применили электрошокер и газовый баллончик. В результате драки студент был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом руки и ушибами. Нападавших удалось задержать.

По данным "КП" студента Первого профессионального университета юриспруденции избили уроженцы Северного Кавказа и Азербайджана.

Как передает "Эхо Москвы", в пресс-службе московского управления МВД национальность участников конфликта не называют.