В Санкт-Петербурге сгорела квартира, погибли две женщины

В Санкт-Петербурге в субботу утром вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире в доме 11 по улице Вавиловых. Погибли две женщины, еще одного человека удалось спасти.



По данным МЧС, пожар в одной из квартир в Колпино вспыхнул в 05:26 по мск. На верхнем этаже пятиэтажного дома горела квартира на площади 18 квадратных метров и коридор. Погибли две женщины 1959 и 1960 года рождения, передает Интерфакс. Удалось спасти мужчину 1984 года рождения. В настоящее время он находится в больнице с отравлением угарным газом.