В северной части Бангкока началось наводнение. Военные возводят дамбы из мешков с песком. Внутри периметра воды пока нет, однако в большинстве районов, расположенных восточнее, многие улицы уже затоплены.

Накануне были открыты первые три шлюза, которые сдерживали миллиарды кубометров воды, скопившейся из-за проливных дождей. Однако сегодня поток воды увеличится в несколько раз. На этой неделе более тысячи человек подготовились к эвакуации.

Из-за продолжительных дождей уже затоплена треть провинций Таиланда. Вследствие сильнейшего за последние полвека наводнения в стране погибли по меньшей мере 300 человек, разрушена треть страны. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда долларов.

МИД России на этой неделе рекомендовал нашим гражданам соблюдать осторожность при поездках в Таиланд.