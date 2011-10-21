На юге Мехико упал вертолёт, трое погибли, 1 сотрудник администрации в госпитале

В Мексике на юге столицы в пятницу упал вертолёт с двумя чиновниками администрации штата на борту. Два пилота погибли сразу, один из пассажиров умер на руках врачей. Ещё один пассажир доставлен в госпиталь.

Вертолёт, на борту которого находились сотрудники министерства социального развития штата Мехико, разбился в пятницу утром в районе Койокан мексиканской столицы Мехико, сообщает мексиканское телевидение.

Вертолёт упал прямо на улицы Мехико. Причины катастрофы пока не известны. Взрыва и пожара не произошло. Место катастрофы оцеплено многочисленными силами полиции, прибыли пожарные и спасатели.