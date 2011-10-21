Подмосковный гипермаркет "МЕГА-Белая Дача" - крупнейший торгово-развлекательный центре России в пятницу оказался обесточен больше чем на час. В это время в нём традиционно находились тысячи покупателей.

Никаких ЧП за это время не произошло.

"Днем в пятницу электросети, обеспечивающие электроэнергией торговый центр, оказались перегруженными, в результате временно было отключено электроснабжение. Сейчас электроснабжение возобновлено по постоянной схеме", - отметил источник в экстренных службах региона, сообщает Интерфакс.

После перегрузки по резервной схеме были запитаны ключевые узлы жизнеобеспечения торгового центра.