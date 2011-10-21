Взрыв на Курганской ТЭЦ, двое в больнице, город без тепла и воды (видео)
21 октября 2011, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Зауральском Кургане началась доследственная проверка по факту возгорания на Курганской ТЭЦ. По данным регионального следственного комитета, в пятницу утром на площадке теплоэлектростанции произошёл взрыв.
В результате возгорания двое сотрудников ТЭЦ получили травмы и были доставлены в ожоговый центр областной больницы.
21 октября 2011 года в 10:00 в результате аварии на Курганской теплоэлектроцентрали произошло аварийное отключение электроэнергии. Без энергоснабжения оставалась большая часть Кургана, а также часть районов области (всего 322 400 человек).
По предварительным данным, причиной возгорания стало разрушение Керамического изолятора и падение провода под высоким напряжением. В домах жителей Кургана произошло временное отключение света, воды и тепла.
"С 12:00 Курганская теплоэлектроцентраль функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.