В Египте исламские вандалы разбили статую времен фараонов

На севере Египта в городе Аль Мансура в ночь на пятницу вандалы разбили статую времен фараонов, стоявшую на одной из центральных площадей. По свидетельствам местных жителей, памятник изувечили исламисты.

Памятник, изображающий одного из фараонов XII-й династии (примерно, с 2000 по 1785 года до нашей эры), обмотали верёвкой, свалили на землю и разбили, по уверениям очевидцев, сторонники местного отделения одного из исламистских движений.

Однако городские власти пока не подтверждают причастность исламистов к акту вандализма и предлагают дождаться результатов расследования, сообщает интернет-портал Youm7.

После отставки президента Хосни Мубарака, запрещенные ранее религиозные движения "Братья мусульмане", "Аль-Гамаа аль-Исламия", салафиты - вновь стали играть значительную роль в общественной жизни страны.

Ряд исламских лидеров в последние месяцы выражали недовольство большим количеством памятников "идолам" времен Древнего Египта, установленных повсеместно, и призывали убрать их с улиц городов в музеи.