В Свердловской области при демонтаже упал кран, погиб один человек

В Свердловской области при демонтаже упал кран мостового типа. Один человек погиб. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону. Инцидент произошел днем 19 октября в городе Заречный.



На строительной площадке при демонтаже старого козлового крана произошло его обрушение - под воздействием собственного веса кран упал на дорогу. Множественные травмы получил 40-летний мужчина, передает РИА Новости. Пострадавший скончался на месте. Кран был построен в 80-х годах, но не использовался на производстве с середины 90-х годов, поясняет СУСК.