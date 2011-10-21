На юго-востоке Москвы сгорели две иномарки

На юго-востоке Москвы сгорели два автофургона. Инцидент произошел на территории автосервиса в четверг около двух часов ночи. Загорелись два грузовых фургона – Mercedes Sprinter и Fian Ducato.



Открытая стоянка автосервиса расположена в 1-ом Институтском проезде, дом 5, передает «Интерфакс». Пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание. После этого эксперты Госпожнадзора приступили к осмотру машин. Специалисты пришли к выводу о том, что причиной возгорания является поджог.