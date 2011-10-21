На 1032 километре федеральной трассы М-4 "Дон" рейсовый микроавтобус столкнулся с "КамАЗом". Пострадали пять человек. ДТП произошло в 06.55. Двигаясь по маршруту "Ростов-Шахты", микроавтобус "Мерседес", столкнулся с грузовиком.



Об этом сообщил руководитель пресс-службы департамента по предупреждению ЧС Владимир Наконечный. По его словам, водитель и четыре пассажира автобуса получили незначительные травмы, передает РИА Новости. Пройдя медицинское обследование, пострадавшие отказались от госпитализации.