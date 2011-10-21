Житель Карачаево-Черкессии обвиняется в убийстве петербуржца

В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбужденное 15 октября по факту убийства 33-летнего петербуржца, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проведения следственных действий, по подозрению в совершении убийства в городе Елец Липецкой области 18 октября задержан 20-летний Замир Шутуков, житель Карачаево-Черкесской Республики.

Шутуков обвиняется в том, что около 4 часов утра 15 октября он, находясь у кафе «Перекресток», расположенного в доме 34 корпус 2 по улице Летчика Пилютова, в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему удары ножом в грудь и спину, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных ножевых ранений скончался.

20 октября 2011 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Аргументы.ру сообщали, что в Санкт-Петербурге гражданина Узбекистана подозревают в убийстве петербуржца, болельщика футбольного клуба "Зенит". По факту убийства Романа Ловчивова 1989 года рождения возбуждено уголовное дело.