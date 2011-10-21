В Екатеринбурге мужчина полчаса ходил по городу с гранатой без чеки

В Екатеринбурге минувшей ночью молодой человек более получаса ходил по городу с гранатой без чеки. Полицейским удалось задержать мужчину. Взрывотехники изъяли гранату, при этом выяснилось, что она учебная.



Молодой человек с гранатой был обнаружен при выезде сотрудников полиции по сообщению о пьяном дебоше. Полицейским мужчина сообщил, что у него в руке граната без чеки, он ходит с ней уже больше получаса и не знает что делать, передает РБК. Инспекторы ДПС перевязали молодому человеку руки скотчем, чтобы граната случайно не выпала, надели бронежилеты и отвели его подальше от жилых домов. Взрывотехники выяснили, что граната учебная. Молодой человек отобрал гранату у пьяного дебошира, который угрожал взорвать дом. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пьяного "подрывника".